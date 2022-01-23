На 68-й хвилині після подачі кутового у виконанні Сампдорії господарів врятував каркас воріт. Удар Франческо Капуто прийняла на себе штанга.

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А фактично у наступній атаці Спеція відкрила рахунок. Кевін Агудело, який тільки-но замінив Коваленка, виконав навіс з правого флангу, а Даніеле Верде потужно пробив у дотик – 1:0. На цьому неприємності для генуезців не закінчилися. Капітан Сампдорії Альбін Екдаль отримав другу жовту картку за відмашку і на 73-й хвилині залишив поле.

Спеції вдалося втримати переможний результат і здобути четверту перемогу у п'яти останніх турах! Крім того, вона стала третьою поспіль для команди Тьяго Мотти. Фантастичний відрізок, якщо врахувати, що до цього за увесь сезон новачок Серії А лише тричі перемагав.

Портал WhoScored оцінив дії Віктора Коваленка у двобої з Сампдорією найнижчою з-поміж гравців Спеції оцінкою – 5,91.

Чемпіонат Італії, 23 тур

Спеція – Сампдорія 1:0

Гол: Верде, 69.