На думку коментатора Віктора Вацка, трибуни "Хемпден Парк" – велика перевага для шотландців. На цьому стадіоні під час Євро-2020 ми обіграли Швецію, але тепер під тиском трибун буде складніше.

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Окрім того, багато виконавців у складі суперника грають в АПЛ, а це особливий стиль футболу, з яким в нас можуть виникнути труднощі.

Велику роль зіграє готовність футболістів. Вони звикли до інтенсивного футболу впродовж 90 хвилин. А у нас з цим проблеми. Буде тактична дуель,

– сказав Вацко.

Нагадаємо, протистояння у плей-офф відбору на ЧС-2022 складається з одного матчу.

У разі перемоги над Шотландією збірна України 29 березня на виїзді гратиме з переможцем пари Уельс – Австрія.