Українець Мілованов створив сенсацію в Іспанії: відео гола, як вибив Вільяреал з Кубка Іспанії
6 січня 2022 , 22:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В 1/16 Кубка Іспанії не обійшлося без сенсацій. Хіхонському Спортінгу вдалося вибити з турніру Вільяреал.
Кубок Іспанії, 1/16 фіналу
Спортінг Хіхон – Вільяреал – 2:1
Голи: Джурджевіч, 67, Мілованов, 88 – Альбіоль, 48
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Спортінг у домашніх стінах зумів створити сенсацію у протистоянні з Вільяреалом. Пропустивши на початку другого тайму, хіхонці не лише зрівняли рахунок, а й вирвали перемогу.
Героєм матчу став українець Богдан Мілованов. Саме йог влучний удар подарував Спортінгу путівку в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.