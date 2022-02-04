Україна зіграє за третє місце на чемпіонаті Європи: прикра поразка і нереалізовані моменти

Національна футзальна збірна України поступається у півфіналі Росії. Команда Косенка демонструє чудову гру, однак зупиняється за крок від фіналу.

Для "синьо-жовтих" матч розпочався дуже невдало. Кирило Ципун та Петро Шотурма завадили один одному, і голкіпер не зумів парирувати дальній удар Антона Соколова.

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Нервовий старт українців зумовлював подальший перебіг подій на майданчику. Суперник отримав впевненість та застосовував високий пресинг, а підопічні Олександра Косенка змушені були розігрувати м'яч у некомфортних умовах.

Україна доволі швидко розпочала випускати п'ятого польового гравця і опонент цим скористався. "Синьо-жовті" не встигли провести миттєву заміну Михайла Зварича на Ципуна і Андрій Афанасьєв подвоїв перевагу. Проте ще до перерви наша команда відігралася. Євген Сірий потужним ударом з лівої завершив класний розіграш.

У другому таймі Україна володіла ініціативою, контролювала ситуацію на майданчику, та суперник збільшив свою перевагу. Комбінацію у дві передачі вдало завершив Артем Ніязов. "Синьо-жовті" відповіли через кілька хвилин. Шотурма пробив, а Данило Абакшин ідеально підставив ногу.

Врятуватися від поразки команда Косенка могла завдяки пенальті. Однак удар Шотурми потягнув голкіпер. На останніх секундах ще один супершанс втратив Абакшин.

У неділю "синьо-жовті" зіграють у матчі за третє місце. Суперником нашої команди буде Португалія або Іспанія.

Футзал, півфінал чемпіонат Європи

Україна – Росія 2:3

Голи: Сірий, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьєв, 15, Ніязов, 30.