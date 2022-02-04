Для "сине-желтых" матч начался очень неудачно. Кирилл Цыпун и Петр Шотурма помешали друг другу, и голкипер не сумел парировать дальний удар Антона Соколова.

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Нервный старт украинцев повлиял на дальнейший ход событий на площадке. Соперник обрел уверенность и применял высокий прессинг, а подопечные Александра Косенко вынуждены были разыгрывать мяч в некомфортных условиях.

Украина довольно быстро начала выпускать пятого полевого игрока и оппонент воспользовался этим. "Сине-желтые" не успели провести мгновенную замену Михаила Зварыча на Цыпуна и Андрей Афанасьев удвоил преимущество. Однако еще до перерыва наша команда отыгралась. Евгений Сирый мощным ударом с левой завершил классный розыгрыш.

Во втором тайме Украина владела инициативой, контролировала ситуацию на площадке, но соперник увеличил свое преимущество. Комбинацию в две передачи успешно завершил Артем Ниязов. "Сине-желтые" ответили спустя несколько минут. Шотурма пробил, а Даниил Абакшин идеально подставил ногу.

Спастись от поражения команда Косенко могла благодаря пенальти. Однако удар Шотурмы потянул голкипер. На последних секундах еще один супершанс потерял Абакшин.

В воскресенье "сине-желтые" сыграют в матче за третье место. Соперником нашей команды будет Португалия или Испания.

Футзал, полуфинал чемпионата Европы

Украина – Россия 2:3

Голы: Сирый, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 30.