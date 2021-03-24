Україна зіграла внічию з чемпіонами світу – прагматичний матч команди Шевченка

У стартовому поєдинку відбору на ЧС-2022 наша національна команда гостювала у Парижі. Українці проявили характер і здобули нічию на "Стад де Франс".

Джерело: 24 канал

Гості першими завдали небезпечного удару по воротах. Рафаель Варан помилився при передачі, Олександр Зінченко підхопив м'яч, протягнув його пів поля, проте вдарив вище цілі. Однак такі моменти були, скоріше, винятком – французи контролювали ситуацію на полі і при першій нагоді намагалися пресингувати суперника.

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На 19-й хвилині Антуан Грізманн підхопив м'яч на правому фланзі і майже без підготовки пробив з кута штрафного майданчика. Обвідний удар став сюрпризом для Георгія Бущана (як показав повтор, Бенжамен Павар, який брав участь у зародку цієї атаки, опинився в офсайді. Але за відсутності системи VAR цей епізод залишився без належного розгляду).

Через кілька хвилин Кінгслі Коман отримав передачу з глибини, втік від Миколи Матвієнка, однак з воріт своєчасно вийшов Бущан. Голкіпер у м'яч не зіграв і, здалося, зачепив француза. Рефері порушення з боку нашого воротаря не помітив і відхилив усі апеляції господарів щодо потенційного пенальті.

Пропущений гол не одразу активізував гру українців у атаці - французи продовжувати диктувати розвиток подій на полі. До завершення тайму підопічні Андрія Шевченка таки оговталися від пропущеного гола, провели кілька атак, втім серйозно потурбувати Уго Льоріса не змогли.

Французи вийшли на другий тайм із очевидним наміром збільшити перевагу. Особливо небезпечних моментів господарі не створювали, та стабільно нагнітали ситуацію неподалік володінь українців. Зате "синьо-жовті" забили практично з нічого. Олександр Караваєв поборовся на правому фланзі і віддав під удар Сергію Сидорчуку. Гравець Динамо пробив, а м'яч на шляху до воріт влучив у Преснеля Кімпембе, змінив напрямок польоту і повністю дезорієнтував голкіпера – 1:1!

Гол надав впевненості українцям, які впевнено стримували випади спантеличених французів. Дідьє Дешам провів серію замін, які освіжили його команду і покликані були додати активності в атаці. Гості доволі вміло вбивали час і дисципліновано оборонялися. Наші футболісти нечасто переходили центр поля із м'ячем і робили ставку на швидкі контратаки. Попри усі намагання чемпіонів світу вийти вперед, "синьо-жовта" команда зуміла встояти на "Стад де Франс".

Відео гола Грізманна

Автогол Кімпембе

Матч відбору до ЧС-2022

Франція – Україна 1:1

Голи: Грізманн, 19 – Кімпембе (автогол), 57.