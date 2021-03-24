Дідьє Дешам та Андрій Шевченко визначилися зі стартовими складами на перший матч кваліфікації на ЧС-2022.

Україна та Франція незабаром розпочнуть матч відбору на ЧС-2022. Стартовий свисток пролунає о 21:45. До теми Франція – Україна: Маліновський обіцяє чемпіонам світу бій Стартові склади команд Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Канте, Рабйо – Мбаппе, Грізманн, Коман – Жиру. Запасні: Манданда, Маньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сіссоко, Зума, Дінь, Марсьяль, Бен-Єддер. Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Маліновський, Зінченко – Яремчук. Запасні: Пятов, Трубін, Сирота, Конопля, Соболь, Марлос, Михайліченко, Коноплянка, Зубков, Коваленко, Макаренко, Мораєс. Франція – Україна: тренер чемпіонів світу виділив найкреативніших гравців "жовто-синіх"