Україна залишилася без прямої путівки в Лігу чемпіонів

Джерело:24 канал
За підсумками виступів українських команд в єврокубках пряме попадання в Лігу чемпіонів отримають клуби з Шотландії.
Українським клубам доведеться готуватися до кваліфікації у Лігу чемпіонів. 12 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, яке зайняла Україна, не передбачає прямої путівки у найпрестижніший клубний турнір.
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Цікаво, що відставання від Шотландії, яка випередила Україну, становить мізерні 0,275 очка. Рейнджерс зробив українським клубам розкішний подарунок, програвши Славії, але ані Динамо, ані Шахтар не зуміли нічого протиставити своїм суперникам.