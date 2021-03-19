По итогам выступлений украинских команд в еврокубках прямое попадание в Лигу чемпионов получат клубы из Шотландии.

Украинским клубам придется готовиться к квалификации в Лигу чемпионов. 12 место в таблице коэффициентов УЕФА, которое заняла Украина, не предусматривает прямой путевки в самый престижный клубный турнир.

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Интересно, что отставание от Шотландии, которая опередила Украину, составляет мизерные 0,275 очка. Рейнджерс сделал украинским клубам роскошный подарок, проиграв Славии, но ни Динамо, ни Шахтер не сумели ничего противопоставить своим соперникам.

Таблица коэффициентов УЕФА формирует представительство на еврокубковый сезон 2022/23. 12-е место, которое занимает Украина, предусматривает участие в еврокубках пять клубов. Двух – в Лиге чемпионов (одного – во втором квалификационном раунде, одного – в плей-офф раунде), одного – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и двух – в новосозданной Лиге конференций (одного – во втором квалификационном раунде, одного – в третьем квалификационном раунде).