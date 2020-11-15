У суботу, 14 листопада, збірна України на виїзді поступилася Німеччині в Лізі націй – 1:3. Це четверта поспіль поразка в гостях.

Раніше українці поступилися Іспанії (0:4), Франції (1:7) і Польщі (0:2), пише 24 канал.

Як це було Збірна України тричі влучила у стійку та програла Німеччині у матчі Ліги націй: відео

Збірна України раніше програвала не більш 3 матчів поспіль на виїзді. Такі серії чотири рази були в 1994-95, 2001-02, 2003 і 2004 роках.

До слова. Україна продовжила серію без перемог над Німеччиною до 8 зустрічей – 3 нічиї і 5 поразок. Така ж серія триває і в матчах проти Італії.

Україна програла Німеччині: головне

Зустріч почалася з гола Яремчука, який здорово розпорядився м'ячем у штрафному і точно пробив в ближній кут воріт Нойєра.

Однак ще в першому таймі господарі зусиллями Сане і Вернера встигли вийти вперед, а в другому таймі нападник "Челсі" оформив дубль і закрив питання про переможця матчу.

Додамо, що українці в другому таймі тричі потрапили в штангу воріт німців, але забити другий гол так і не зуміли.