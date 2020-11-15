Україна вперше в історії програла 4 гостьові матчі поспіль
У суботу, 14 листопада, збірна України на виїзді поступилася Німеччині в Лізі націй – 1:3. Це четверта поспіль поразка в гостях.
Раніше українці поступилися Іспанії (0:4), Франції (1:7) і Польщі (0:2), пише 24 канал.
Як це було Збірна України тричі влучила у стійку та програла Німеччині у матчі Ліги націй: відео
Збірна України раніше програвала не більш 3 матчів поспіль на виїзді. Такі серії чотири рази були в 1994-95, 2001-02, 2003 і 2004 роках.
До слова. Україна продовжила серію без перемог над Німеччиною до 8 зустрічей – 3 нічиї і 5 поразок. Така ж серія триває і в матчах проти Італії.
Україна програла Німеччині: головне
Зустріч почалася з гола Яремчука, який здорово розпорядився м'ячем у штрафному і точно пробив в ближній кут воріт Нойєра.
Однак ще в першому таймі господарі зусиллями Сане і Вернера встигли вийти вперед, а в другому таймі нападник "Челсі" оформив дубль і закрив питання про переможця матчу.
Додамо, що українці в другому таймі тричі потрапили в штангу воріт німців, але забити другий гол так і не зуміли.
- Заключний поєдинок у групі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть 17 листопада в Люцерні проти команди Швейцарії.
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