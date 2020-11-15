В субботу, 14 ноября, сборная Украины на выезде уступила Германии в Лиге наций –1:3. Это четвертое кряду поражение в гостях.

Ранее украинцы уступили Испании (0:4), Франции (1:7) и Польше (0:2), пишет 24 канал.

Как это было Сборная Украины трижды попала в штангу и проиграла Германии в матче Лиги наций: видео

Сборная Украины ранее проигрывала не больше 3 матчей подряд на выезде. Такие серии четыре раза были в 1994-95, 2001-02, 2003 и 2004 годах.

К слову. Украина продолжила серию без побед над Германией до 8 встреч – 3 ничьи и 5 поражений. Такая же серия продолжается и в матчах против Италии.

Украина проиграла Германии: главное

Встреча началась с гола Яремчука, который здорово распорядился мячом в штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Нойера.

Однако еще в первом тайме хозяева усилиями Сане и Вернера успели выйти вперед, а во втором тайме нападающий "Челси" оформил дубль и закрыл вопрос о победителе матча.

Добавим, что украинцы во втором тайме трижды попали в штангу ворот немцев, но забить второй гол так и не сумели.