Украина впервые в истории проиграла 4 гостевых матча подряд
В субботу, 14 ноября, сборная Украины на выезде уступила Германии в Лиге наций –1:3. Это четвертое кряду поражение в гостях.
Ранее украинцы уступили Испании (0:4), Франции (1:7) и Польше (0:2), пишет 24 канал.
Как это было Сборная Украины трижды попала в штангу и проиграла Германии в матче Лиги наций: видео
Сборная Украины ранее проигрывала не больше 3 матчей подряд на выезде. Такие серии четыре раза были в 1994-95, 2001-02, 2003 и 2004 годах.
Украина проиграла Германии: главное
Встреча началась с гола Яремчука, который здорово распорядился мячом в штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Нойера.
Однако еще в первом тайме хозяева усилиями Сане и Вернера успели выйти вперед, а во втором тайме нападающий "Челси" оформил дубль и закрыл вопрос о победителе матча.
Добавим, что украинцы во втором тайме трижды попали в штангу ворот немцев, но забить второй гол так и не сумели.
- Заключительный поединок в группе Лиги наций подопечные Шевченко проведут 17 ноября в Люцерне против команды Швейцарии.
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