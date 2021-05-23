Україна вирвала нічию у спарингу з Бахрейном

У першому товариському матчі у рамках підготовки до Євро-2020 підопічні Шевченка неочікувано не змогли впоратися з Бахрейном.

Товариський матч

Україна – Бахрейн – 1:1

Гол: Циганков, 90+1 – Дія, 75 (пен.)

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Вже традиційно "жовто-сині" захопили ініціативу та намагалися будувати позиційні атаки, але окрім дальніх неточних ударів створити небезпеку біля воріт суперника не змогли.

У другому таймі Шевченко вніс корективи у гру, і його підопічні почали реально загрожувати вортам суперника.

Долю матчу могла вирішити помилка Трубіна, який збив футболіста суперника у карному майдінчику. Виконувати удар взявся капітан Бахрейну Дія – ідеальна паненка не залишила Трубіну шансів. Згодом Дія міг оформити дубль – Трубін виручив.

Врятував матч Віктор Циганков – Довбик класно відіграв на лідера Динамо, і той вирвав нічию у матчі, в якому підопічні Шевченка були сильнішими.