Україна виходить в 1/8 фіналу Євро-2020: Швеція та Іспанія дарують нам путівку в плей-оф!

Два поєдинки у групі Е складаються таким чином, що команда Андрія Шевченка отримує шанс на життя і продовжить боротьбу на турнірі. Усе завдяки перемозі Іспанії над Словаччиною та перемозі Швеції над Польщею.

Підрахунки усіх варіантів та умов, якими жила ці дні уся Україна виявилися не даремними! Результати останнього туру у групі Е повністю задовольнили "синьо-жовтих".

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Іспанія розгромила Словаччину 5:0, а Швеція здолала Польщу 3:2 (при тому, що до 61-ї хвилини шведи перемагали 2:0). Відтак, третьою у цьому квартеті фінішувала Словаччина з 3 очками, як і в України. Однак за різницею голів у нашої команди перевага: 4 – 5 проти 2 – 7. Це означає, що Україна виходить в 1/8 фіналу Євро-2020 і продовжує боротьбу на турнірі.