Україна розгромила знекровлений Кіпр: два пенальті, дубль Ярмоленка, гол Яремчука

В останньому матчі перед Євро-2020 "синьо-жовті" впевнено перемогли суперника. У Харкові команда Андрія Шевченка перемогла 4:0.

Стартовий склад господарів певною мірою здивував. У воротах українців з'явився Андрій Пятов, який востаннє виходив на поле ще у листопаді 2020-го. До речі, для кіпера "гірників" поєдинок з Кіпром став 97-м за національну команду – відтепер Андрія відділяє лише один матч від Олега Гусєва, який йде четвертим у історичному реєстрі збірників. Ще одна цікава деталь "основи" від Шевченка – вихід чотирьох оборонців, три з яких номінально є центральними.

Вже на стартових хвилинах у грі виникла пауза – Роман Яремчук у боротьбі травмував воротаря Костантіноса Панаї. Після допомоги лікарів кіпер продовжив гру. І у наступних кількох атаках демонстрував неабияку майстерність. Спочатку забивати міг Яремчук. Олександр Зінченко прострілив у штрафний майданчик, а форвард Гента пробивав впритул – Панаї врятував. Незабаром Яремчук після пасу Олександра Зубкова знову бив по воротах – вище. Начебто все правильно робив Зінченко, але його постріл прийняла на себе штанга.

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На 36-й хвилині Олександр Зубков виходив віч-на-віч з воротарем і був готовий пробивати. Однак захисник кіпріотів Антреас Панайоту завалив українця у штрафному майданчику – пенальті плюс вилучення для гравця гостей. До позначки підійшов Андрій Ярмоленко і реалізував одинадцятиметровий – цього разу Панаї виявився безсилим. Зауважимо, що це був 35-й пенальті в історії збірної, 7-й з яких виконував Ярмоленко (два неточно).

У компенсований час до першого тайму "синьо-жовті" отримали право на ще один одинадцятиметровий. Простріл Андрія Ярмоленка рукою зупинив Янну. Цього разу пенальті виконав Зінченко – 2:0.

На 59-й хвилині українці провели ідеальну атаку, яка завершилася третім взяття воріт. Марлос змістився з лівого флангу у центр і почергово обігрався з Ярмоленком та Зінченком. У заключній фазі натуралізований бразилець прострілив вздовж воріт, де практично наодинці чекав на передачу Яремчук, який і відправив м'яч у сітку.

Минуло кілька хвилин і українці забили знову. Ярмоленко пробив з-за меж штрафного майданчика, а рикошет дезорієнтував воротаря – є 40-й гол Андрія за збірну! До лідера рейтингу Андрія Шевченка залишається 8 влучних ударів.

Кінцівка зустрічі минула в атаках господарів, однак більше цього вечора українці не забивали. Сподіваємося, залишили забиті м'ячі на чемпіонат Європи. Для "синьо-жовтих" він стартує недільним матчем проти Нідерландів.

Огляд матчу

Товариський матч

Україна – Кіпр 4:0

Голи: Ярмоленко, 37 (пен.), 65, Зінченко, 45+2 (пен.), Яремчук, 59.

Вилучення: Панайоту, 36.