Україна поступається Австрії: бліда тінь, приреченість і збереження шансів на вихід із групи

Єдиний гол Крістофа Баумгартнера дарує австрійцям путівку в 1/8 фіналу. Українці фінішують третіми у групі С і чекатимуть на результати інших матчів – ми все ще можемо пробитися в наступний етап.

У стартовому складі "синьо-жовтих" відбулася лише одна заміна у порівнянні з попередньою зустріччю з Північною Македонією. У центрі поля Тараса Степаненка змінив Сергій Сидорчук. Франко Фода провів ротацію на двох позиціях: замість Андреаса Ульмера та Міхаеля Грігоріча вийшли Флоріан Грілліч та Марко Арнаутовіч відповідно.

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Перші хвилини зустрічі минули під контролем австрійців. Серія кутових, кілька несильних ударів і спроби прорватися флангом – все це минуло без особливої небезпеки воротам Георгія Бущана. Найбільше українцям дошкуляли активні Штефан Лайнер та Конрад Лаймер, які тероризували ліву бровку Віталія Миколенка.

Однак проблеми прийшли зі "стандарту". Ілля Забарний не встежив за Крістофом Баумгартнером, який замкнув подачу з кутового і з близької відстані прошив Бущана.

Через кілька хвилин "синьо-жовті" відповіли влучним ударом Миколи Шапаренка. З ним Даніель Бахманн впорався, однак на добиванні опинився Андрій Ярмоленко. На жаль, йому не вистачило дещиці, щоб переправити м'яч у сітку.

Ярмоленко втрачає найкращий момент у першому таймі / Фото Getty Images

На 42-й хвилині забивати вже могли австрійці. Стрімку контратаку завершував Арнаутовіч, якого вивів на ударну позицію Алессандро Шопф. Удар нападника виявився неточним. Після цього Австрія могла забивати ще кілька разів (все той же Арнаутовіч та Марсель Забітцер), втім на завершальній стадії наші суперники діяли не найкращим чином. Ідеальною ілюстрацією того, що відбувалося у першому таймі, була статистика ударів по воротах. Якщо українці лише одного разу потурбували кіпера суперника, то Австрія пробила 13 разів.

У перерві тренерський штаб української національної команди замінив інертного Руслана Маліновського, замість якого у гру вступив Віктор Циганков. Попри це, малюнок зустрічі особливо не змінився, а друга половина поєдинку стала продовженням першої, коли Австрія володіла ініціативою.

Емоції Шевченка / Фото Getty Images

На 60-й хвилині українці заробили право на штрафний, який виконав Циганков. Подача Віктора застала зненацька Лайнера – оборонець головою переправив м'яч у власні ворота. Кіпер перевів на кутовий.

Незважаючи на потребу атакувати і забивати, українці виглядали непереконливо і відверто слабо. Суперник без особливих зусиль стримував кволі потуги підопічних Шевченка, які цього вечора не були схожими на себе.

Поразка Австрії відкинула Україну на третю сходинку. Тепер доля виходу в 1/8 фіналу Євро-2020 залежатиме від результатів у інших групах. "Синьо-жовті" зберігають шанси на вихід з третього місця і все ще можуть потрапити до переліку чотирьох щасливчиків.

Євро-2020, 3 тур групового етапу, група С

Україна – Австрія – 0:1

Гол: Баумгартнер, 21.