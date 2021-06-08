Україна переможе: Кличко похизувався новою формою збірної, яка розлютила росіян

Нова форма національної збірної з футболу вже надійшла у продаж. Новинкою похизувався мер Києва Віталій Кличко.

Колишній зірковий боксер привітав підопічних Шевченка з яскравою перемогою над Кіпром в останньому товариському матчі перед Євро-2020.

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Вітаю і дякую нашим футболістам! Україна переможе! В широкому сенсі Слава Україні! – додав мер Києва.

Нагадаємо, збірна України розгромила Кіпр з рахунком 4:0. "Жовто-сині" грали у новій формі, яка так розлютила росіян: на ній зображений контур карти України з Кримом та окупованими територіями, а спину прикрашає надпис "Слава Україні".