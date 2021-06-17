Україна перемогла Північну Македонію: ефективний дует Ярмоленка і Яремчука та старі проблеми

Україна здобула перемогу в матчі 2 туру групового етапу Євро-2020 проти Північної Македонії. Звіт про матч читайте на Збірна 24.

Євро-2020, 2 тур групового етапу, група С

Україна – Північна Македонія – 2:1

Голи: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Аліоскі, 57

Незабитий пенальті: Маліновський, 84 (воротар)

До теми Україна – Македонія – 2:1 – відео голів та огляд перемоги команди Шевченка

Підопічні Андрія Шевченка захопили ініціативу в матчі вже з перших хвилин. Особливо виділялися герої матчу з Нідерландами Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Українці створили кілька нагод, але голкіпер суперника Дмітрієвскі видав чудовий матч та виконав кілька приголомшливих сейвів. Втім, "жовто-синім" вдалося створити моменти, коли навіть він був безсилим.

В середині першого тайму Маліновський класно віддав на Андрія – Дмітрієвскі виграв дуель та перевів м'яч на кутовий. Руслан пішов до кутового прапорця та виконав чудовий навіс на ближню стійку. Караваєв зорієнтувався в натовпі та переправив м'яч далі. Ярмоленко відгукнувся на пас та з близької відстані скерував м'яч у сітку.

Вже за кілька хвилин Андрій відзначився асистом – класно на лінії захисту відкрився Яремчук. Форвард філігранним ударом подвоїв перевагу "жовто-синіх".

Ще до перерви Пандєв забив у наші ворота, але лайнсмен зафіксував офсайд. Тривожний сигнал мав би змусити наших хлопців не віддавати ініціативу, але стара проблема нікуди не поділася.

З перших хвилин другого тайму суперники взяли гру під свій контроль. Виникло враження, що після перерви команди помінялися ролями. З кожною хвилиною Бущан мусив відбивати все небезпечніші удари, а підопічні Ангеловскі все розкутіше атакували наші ворота.

Досвідчений Пандєв зумів скористатися помилкою Караваєва та заробити пенальті. Бущан відбив і удар з 11-метрової позначки, а от впоратися з добиванням шансів не мав – Аліоскі скоротив відставання.

Забитий гол додав македонцям впевненості, а підопічні Шевченка виглядали ще більш розгубленими. Фанатам української збірної спостерігати за грою через емоції було вкрай непросто. Шевченко намагався виправити ситуацію замінами, але Циганков, Сидорчук та Бєсєдін становище на полі не змінили.

Втім, наприкінці невдалого другого тайму фортуна зглянулася над нашою командою – Маліновський зі штрафного пробив у руку захиснику. Арбітр після втручання VAR призначив пенальті. Виконувати удар взявся сам Руслан, але переграти Дмітрієвскі не зміг.

На щастя, валідольна кінцівка завершилася успішно – Україна втримала мінімальну перемогу та зберегла хороші шанси на вихід у раунд плей-оф.