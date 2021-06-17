Евро-2020, 2 тур группового этапа, группа С

Украина – Северная Македония – 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57

Незабитый пенальти: Малиновский, 84 (вратарь)

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Подопечные Андрея Шевченко захватили инициативу в матче уже с первых минут. Особенно выделялись герои матча с Нидерландами Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Украинцы создали несколько моментов, но голкипер соперника Дмитриевски выдал великолепный матч и выполнил несколько потрясающих сейвов. Впрочем, "желто-синим" удалось создать моменты, когда даже он был бессилен.

В середине первого тайма Малиновский классно отдал на Андрея – Дмитриевски выиграл дуэль и перевел мяч на угловой. Руслан пошел к угловому флажку и выполнил отличный навес на ближнюю штангу. Караваев сориентировался в толпе и переправил мяч дальше. Ярмоленко откликнулся на пас и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Уже через несколько минут Андрей отличился ассистом – классно на линии защиты открылся Яремчук. Форвард филигранным ударом удвоил преимущество "желто-синих".

Еще до перерыва Пандев забил в наши ворота, но лайнсмен зафиксировал офсайд. Тревожный сигнал должен был заставить наших ребят не отдавать инициативу, но старая проблема никуда не делась.

С первых минут второго тайма соперники взяли игру под свой контроль. Возникло впечатление, что после перерыва команды поменялись ролями. С каждой минутой Бущан должен был отражать все более опасные удары, а подопечные Ангеловски все раскованнее атаковали наши ворота.

Опытный Пандев сумел воспользоваться ошибкой Караваева и заработать пенальти. Бущан отразил и удар с 11-метровой отметки, а вот справиться с добиванием шансов не было – Алиоски сократил отставание.

Забитый гол добавил македонцам уверенности, а подопечные Шевченко выглядели еще более растерянными. Фанатам украинской сборной наблюдать за игрой из-за эмоций было крайне непросто. Шевченко пытался исправить ситуацию заменами, но Цыганков, Сидорчук и Беседин положение на поле не изменили.

Впрочем, в конце неудачного второго тайма фортуна сжалилась над нашей командой – Малиновский со штрафного пробил в руку защитнику. Арбитр после вмешательства VAR назначил пенальти. Выполнять удар взялся сам Руслан, но переиграть Дмитриевски не смог.

К счастью, валидольная концовка завершилась успешно – Украина удержала минимальную победу и сохранила хорошие шансы на выход в плей-офф.