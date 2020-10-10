Головний наставник збірної України виставив бойовий склад на матч 3-го туру Ліги Націй проти Німеччини. Коваленко, який повернувся у збірну, зіграє з перших хвилин.

У цьому матчі так і не зможуть зіграти футболісти донецького "Шахтаря". Все через виявлений коронавірус у двох гравців команди – воротаря Андрія П'ятова та півзахисника Тараса Степаненка, УАФ.

​До теми: Україна – Німеччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Стартовий склад України

Не допоможуть збірній і голкіпери Паньків та Лунін, які вже покинули розташування команди. Поза заявкою залишились Роман Безус та Валерій Бондарь.

На поле НСК "Олімпійський" українські футболісти вийдуть у жовтій футболці, а суперники зіграють у білих футболках. Наголосимо, що підтримка підопічним Шевченка є гарантованою. Всі білети, які можна було купити – продані (близько 21 тисяча).

У центрі оборони компанію Іллі Забарному складе номінальний лівий захисник та одноклубник у "Динамо" Віталій Миколенко. Зліва у захисті зіграє Едуард Соболь.

Коваленко, який поповнив розташування збірної України, вийде на матч проти "німецької машини" з перших хвилин. А от Марлос залишився на лаві запасних.

Стартовий склад збірної України: 1. Бущан, 21. Караваєв, 4. Забарний, 16. Миколенко, 2. Соболь, 5. Сидорчук, 8. Маліновський, 20. Коваленко, 7. Ярмоленко, 15. Циганков, 9. Яремчук

Запасні: 12. Шевченко, 23. Різник, 6. Чеберко, 3. Пластун, 14. Харатін, 13. Конопля, 18. Михайліченко, 19. Макаренко, 10. Шапаренко, Марлос, 17. Шепелев, 22. Зубков.