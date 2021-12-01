Як і Україна, за путівку на ЧС-2022 Італія буде боротися у раунді плей-офф у березні. Головний тренер скуадри Роберто Манчіні вимагає більше спарингів перед важливими матчами, щоб команда була в оптимальній формі.

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З 28 січня по 4 лютого у Серії А буде перерва. Саме в цей час Манчіні хоче провести товариський поєдинок.

Фахівець хоче бачити суперником одну з команд, що теж гратиме в плей-офф відбору на Мундіаль у Катарі: Україну, Шотландію чи Росію. Наразі місцева Федерація футболу не дала йому позитивної відповіді.

Нагадаємо, у першому матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 Україна зіграє проти Шотландії, а Італія зіграє проти Португалії – битва двох крайніх чемпіонів Європи.