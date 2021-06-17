Уже з перших хвилин матчу Україна – Північна Македонія трибуни стадіону "Національ" у Бухаресті вибухнули скандуванням українських гасел. Уболівальники, які приїхали в Бухарест, гаряче підтримують "синьо-жовтих".

Це цікаво Відео голів матчу Україна – Північна Македонія

Цікаво, що це перша гра України саме в Бухаресті: лише одного разу – ще у 2002 році – наша національна команда грала у Румунії, але матч проходив у Констанці.

Бухарестський стадіон може вмістити цілих 55 тисяч глядачів, але через коронавірусні обмеження трибуни заповнені лише на чверть. Та і цього вистачає, щоб підтримка трибун відчувалася на максимум.

"Синьо-жовта" символіка, вишиванки та "У-К-РА-Ї-НА" – погодьтеся, усі ми скучили за неймовірною футбольною атмосферою на матчах збірної, тож насолоджуйтеся разом із нами потужними фото із "Націоналя" у нашій добірці.

Фоторепортаж із матчу Україна – Північна Македонія

У своїх стартових поєдинках на Євро-2020 Україна та Північна Македонія зазнали поразки, тому матч 17 червня є вкрай важливим для обох команд. Підопічні Андрія Шевченка вважаються однозначними фаворитами, що підтверджує гра команди в першому таймі. Віримо в перемогу "синьо-жовтих"!