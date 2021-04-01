Україна неочікувано втратила перемогу у матчі з Казахстаном. Портал InStat визначив найкращого гравця поєдинку.

Найбільше корисних дій у матчі 3 туру кваліфікації ЧС-2022 зробив хавбек збірної України Руслан Маліновський.

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Рейтинг ефективності його гри склав 362 бали. Впродовж 90 хвилин хавбек виконав 117 ТТД з браком 12%. Він 8 разів вдало обігрував суперника, 8 разів пробив по воротах та віддав 6 гостих передач.

До трійки найкращих гравців матчу увійшли також Сергій Кривцов (331) та Олександр Зінченко (316).

Нагадаємо, збірна України не втримала перемогу над казахами і розписала вже третю нічию поспіль.