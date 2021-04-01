Украина неожиданно упустила победу в матче с Казахстаном. Портал InStat определил лучшего игрока поединка.

Больше всего полезных действий в матче 3 тура квалификации ЧМ-2022 сделал хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

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Рейтинг эффективности его игры составил 362 балла. В течение 90 минут хавбек выполнил 117 ТТД с браком 12%. Он 8 раз удачно обыгрывал соперника, 8 раз пробил по воротам и отдал 6 гостем передач.

В тройку лучших игроков матча вошли также Сергей Кривцов (331) и Александр Зинченко (316).

Напомним, сборная Украины не удержала победу над казахами и расписала уже третью ничью подряд.