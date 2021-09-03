Наприкінці матчу проти Боснії та Герцеговини Мбаппе отримав травму литкового м'яза та попросив заміну. Обстеження показало, що в матчах проти України та Фінляндії збірній Франції розраховувати на зірку не варто.

До речі Україна втрачає Буяльського на матч з Францією – відома причина відсутності лідера Динамо

Футболіст вже покинув розташування "Ле Бльо", реабілітацію та відновлення він буде проходити під наглядом лікарів ПСЖ.

Нагадаємо, матч відбору на ЧС-2022 Україна – Франція відбудеться завтра, 4 липня. 1 вересня Україна сенсаційно втратила перемогу з Казахстаном (2:2), а Франція не змогла здолати Боснію та Герцеговину (1:1).

В активі Франції 8 очок, чемпіони світу очолюють таблицю нашою групи. У "жовто-синіх" наразі лише 4 залікові пункти.