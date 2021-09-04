Наставник збірної України Олександр Петраков визначив виконавців, які зможуть вийти на поле у матчі проти Франції. У списку не обійшлося без сюрпризів.

Поєдинок з лідерами нашої групи через перебір карток пропустить Олександр Зінченко. Також у заявці відсутній Ігор Харатін, який пропустив матч з Казахстаном через те, що літав до Варшави для підписання контракту з Легією.

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Разом тим до обойми повернулися Тарас Степаненко та Олександр Зубков.

Заявка України на матч з Францією

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо)

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія)

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Маліновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар)

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар)

Матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 4 вересня. Початок матчу – о 21:45.