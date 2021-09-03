"Дуже багато стріл полетіло в Караваєва після Казахстану. Футбол – командний вид спорту. Всі помиляються. У футболі є таке поняття як ланцюг помилок. Завжди ланцюг помилок призводить до пропущених м'ячів. Караваєв багато відіграв за національну збірну. Хлопці допомагають йому оговтатися і вийти з цього стану. Зараз вже все добре, ми розраховуємо на нього. І рухаємося далі", – заявив Петраков.

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Також керманич "синьо-жовтих" розповів про заміну дискваліфікованого Олександра Зінченка і самопочуття інших гравців.

Зінченка є ким замінити. Картки зараз підуть у всіх команд, всі будуть пропускати ігри. Хто його замінить, побачите завтра. Я розмовляв напередодні з Яремчуком. Він почувається добре, готовий завтра грати у повну силу.

Петраков запевнив, що Зубков і Степаненко теж зможуть вийти на поле проти французів.

Тарас тренується у повну силу. Спілкувався з ним і вранці, і в обід. Він буде завтра грати. У Харатіна гарний настрій, підписав контракт з польською Легією. Все в нього добре. Завтра побачимо.

Україна та Франція зустрінуться завтра, 4 вересня, о 21:45 на НСК "Олімпійський".