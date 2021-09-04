За словами Харатіна, подорож до Варшави для підписання контракту з Легією була нелегкою, але він встиг відновити сили та готовий до битви з французами. Хавбек вірить, що "жовто-синім" вдасться взяти очки у матчі з чемпіонами світу.

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Для мене велика честь – бути тут, тому буду віддавати всі сили, щоб показати себе з найкращого боку. Не завжди у футболі перемагають фаворити, що саме й показав матч із казахами, тому треба працювати й сподіватися. Тільки той, хто віддає всі сили, отримує результат,

– сказав Харатін

Нагадаємо, матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Україна – Франція відбудеться на НСК "Олімпійський". Арбітр дасть стартовий свисток о 21:45.

В активі України лише 4 очки, Франція має 8 очок та очолює таблицю нашої групи.