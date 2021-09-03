На думку експерта телеканалів "Футбол" Олександра Сопка, до трагедії в матчі з Казахстаном привели індивідуальні помилки українських футболістів. Окрім того, він наважився виділити головного винуватця невтішного результату.

Цікаво Україна втрачає Буяльського на матч з Францією – відома причина відсутності лідера Динамо

Вийшло так, що збірна України не забила там, де треба, і допустила помилки. А якщо говорити прямо, то гру провалила одна людина. Йдеться про Караваєва. Його ляпи були такими, що перекреслювали роботу тренера і команди, будь-яку геніальну стратегію,

– заявив Сопко.

Нагадаємо, Україна розписала нічию з Казахстаном, хоча забила здавалося переможний гол у компенсований арбітром час.

Завтра, 4 вересня, на НСК "Олімпійський" "жовто-сині" спробують взяти очки в битві з діючими чемпіонами світу – збірною Франції.