Сьогодні ввечері збірна Франції спробує вивезти 3 очки з НСК "Олімпійський". Головний тренер чемпіонів світу Дідьє Дешам вірить у позитивний для своєї команди результат.

Франція не змогла вдома обіграти Боснію та Герцеговину, але Дешам впевнений, що у матчі з Україною все буде краще. Він хоче додати ще одну перемогу в історію протистоянь наших команд.

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Ми повинні зберігати концентрацію і не розслаблятися. Перемога укріпить наші позиції. Якщо чесно, я спокійно підходжу до гри з Україною. Я знаю, що ви змінили тренера, змінили деякі ідеї, але можу сказати, що гра майже не змінилася,

– вважає Дешам.

Матч 5 туру групового етапу кваліфікації на ЧС-2022 між Україною та Францією відбудеться сьогодні, 4 вересня. Початок матчу – о 21:45.

Наразі Франція має в активі 8 очок та очолює групу D, Україна набрала лише 4 залікові пункти.