Україна – Франція: чемпіони світу здивували кількістю дебютантів
Джерело:твіттер збірної Франції
Вже 4 вересня Україна прийме Францію у рамках кваліфікації на чемпіонат світу. Дідьє Дешам оголосив список виконавців, на яких буде розраховувати найближчим часом.
У список чемпіонів світу потрапили 23 футболісти. Дешам викликав у збірну 4 дебютантів: захисника Тео Ернандеса, хавбеків Жордана Верету та Орельєна Чуамені, форварда Муссу Діабі.
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Заявка Франції на матчі проти Боснії і Герцеговини, України та Фінляндії виглядає так:
Голкіпери: Уго Льоріс, Майк Меньян, Стів Манданда.
Захисники: Люка Дінь, Лео Дюбуа, Тео Ернандес, Преснель Кімпембе, Жюль Кунде, Рафаель Варан, Курт Зума, Дайот Упамекано.
Півзахисники: Н'Голо Канте, Поль Погба, Орельєн Чуамені, Жордан Верету, Корентен Толіссо.
Нападники: Кіліан Мбаппе, Карім Бензема, Антуан Грізманн, Кінгслі Коман, Мусса Діабі, Тома Лемар, Антоні Марсьяль.
Наразі у нашій групі кваліфікації на ЧС-2022 Франція є одноосібним лідером та має в активі 7 очок.Ребров розриває Емірати: Аль-Айн знову переміг та очолив турнірну таблицю – відео нового тріумфу