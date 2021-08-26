В список чемпионов мира попали 23 футболиста. Дидье Дешам вызвал в сборную 4 дебютантов: защитника Тео Эрнандеса, хавбеков Жордана Верету и Орельена Чуамени, форварда Мусса Диаби.

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Заявка Франции на матчи против Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии выглядит так:

Голкиперы: Уго Льорис, Майк Меньян, Стив Манданда.

Защитники: Люка Динь, Лео Дюбуа, Тео Эрнандес, Преснель Кимпембе, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Курт Зума, Дайот Упамекано.

Полузащитники: Н'Голо Канте, Поль Погба, Орельен Чуамени, Жордан Верету, Корентен Толиссо.

Нападающие: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Антуан Гризманн, Кингсли Коман, Мусса Диаби, Тома Лемар, Антони Марсьяль.

Сейчас в нашей группе квалификации на ЧМ-2022 Франция является единоличным лидером и имеет в активе 7 очков.