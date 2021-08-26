Коли відбудеться

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2021/22 розпочнеться 26 серпня о 19:00 за київським часом. Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн. Трансляція процедури запланована на сайті УЄФА та сервісі Megogo.

Читайте також Зінченко залишиться без улюбленого тренера – Гвардіола зробив шокуючу заяву

Хто бере участь

На груповому етапі зіграють 32 учасники (6 переможців кваліфікаційних раундів, зокрема Шахтар, та 26 власників прямих путівок). Всього будуть представлені команди з 15 країн. Вперше в основній стадії турніру зіграє представник Молдови. Українському тренеру Юрію Вернидубу вдалося вивести у групу тираспольський Шериф. Також своїх суперників дізнаються Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Андрій Лунін (Реал), Руслан Маліновський (Аталанта), Роман Яремчук (Бенфіка).

Склад кошиків

Перший кошик: Челсі, Вільяреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Лілль, Спортинг.

Другий кошик: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Борусія Д.

Третій кошик: Порту, Аякс, Шахтар, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфіка, Аталанта, Зеніт.

Четвертий кошик: Бешикташ, Динамо, Брюгге, Янг Бойз, Мілан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Формат турніру

Команди з однієї національної асоціації розводяться по різних групах. Крім того, традиційно на цьому етапі не можуть зіграти між собою українські та російські команди.

У наступний раунд виходять по дві найкращі команди з кожного квартету. Учасники, що фінішують третіми у групах, гратимуть у плей-офф Ліги Європи УЄФА.

Базові дати матчів

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня

Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 відбудеться 28 травня.