Україна – Фінляндія: оголошені стартові склади на матч

Україна та Фінляндія визначилися зі стартовими складами на матч кваліфікації ЧС-2022. Поєдинок розпочнеться о 21:45.

Сьогодні, о 21:45, розпочнеться матч відбору на ЧС-2022 між збірними України та Фінляндії.

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Андрій Шевченко зробив кілька змін, порівняно з матчем проти Франції. З перших хвилин вийдуть Соболь, Макаренко та Зубков.

Стартові склади команди на матч:

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь – Маліновський, Макаренко, Зінченко – Зубков, Яремчук.

Запасні: Трубін, Пятов, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайліченко, Мораєс, Коваленко.

Фінляндія: Йоронен, Араюурі, Гранлунд, Тойвіо, Камара, Лод, Кауко, Райтала, О'Шонессі, Шюллер, Пуккі.

Запасні: Маєнпая, Ерікссон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойрі, Іванов, Пірінен, Алхо, Валакарі, Пох'янпало, Хямяляйнен.

У першому матчі підопічні Шевченка зіграли внічию з Францією, Фінляндія розписала нічию з Боснією та Герцеговиною.