Джерело:Федерація футболу Фінляндії
Капітан збірної Фінляндії Тім Спарв не зможе зіграти проти України. Він отримав травму та вибув на невизначений термін.
Збірна Фінляндії не зможе розраховувати на свого капітана у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти України.
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Півзахисник отримав пошкодження та не зможе вийти на футбольне поле найближчим часом. Лікарі діагностували травму коліна, скільки часу займе лікування та реабілітація – наразі невідомо. Спарв пропустить найближчий поєдинок проти України та спаринг зі Швейцарією.
Нагадаємо, 28 березня підопічні Шевченка зіграють з фінами в рамках кваліфікації до ЧС-2022.Ротань назвав ТОП 5 матчів збірної України: від порятунку в Казахстані до шоку для Англії