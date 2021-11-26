Україна дізналася суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022: ми зіграємо проти Шотландії

Сьогодні, 26 листопада, відбулося жеребкування раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу в Катарі. У Цюриху визначилися всі пари, які будуть боротися за право грати на Мундіалі.

Перші матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 відбудуться 24 березня. Потім переможці зустрінуться у фінальних матчах, в яких розіграються путівки на Мундіаль в Катарі. Ці матчі пройдуть 29 березня.

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Загалом буде розіграно 3 путівки на чемпіонат світу. Збірна України 24 березня зіграє на виїзді проти Шотландії. У разі перемоги за путівку в Катар "жовто-сині" поборються з переможцем пари Уельс – Австрія.

Всі пари першого раунду плей-офф виглядають наступним чином:

група А

Шотландія – Україна

Уельс – Австрія

група В

Росія – Польща

Швеція – Чехія

група С

Італія – Північна Македонія

Португалія – Туреччина

Зазначимо, що дуель у плей-офф відбору на ЧС-2022 складається лише з одного матчу. Відповідно, права на помилку немає – для проходу далі "жовто-синім" треба тільки перемога.