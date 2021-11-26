Первые матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоятся 24 марта. Затем победители встретятся в финальных матчах, в которых разыграются путевки на Мундиаль в Катаре. Эти матчи пройдут 29 марта.

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В общей сложности будут разыграны 3 путевки на чемпионат мира. Сборная Украины 24 марта сыграет на выезде против Шотландии. В случае победы за путевку в Катар "желто-синие" сразятся с победителем пары Уэльс – Австрия.

Все пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

группа А

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

группа В

Россия – Польша

Швеция – Чехия

группа С

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

Отметим, что дуэль в плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоит только из одного матча. Соответственно, права на ошибку нет – для прохода дальше "желто-синим" нужна только победа.