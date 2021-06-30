Україна у чвертьфіналі Євро-2020: відомий суперник, дата та місце проведення матчу
30 червня 2021 , 02:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Україна вперше у своїй історії пробилася в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Найбільшим досягненням "синьо-жовтих" на великих турнірах був чвертьфінал чемпіонату світу у 2006-му.
Після блискавичної перемоги над Швецією в 1/8 фіналу українці вийшли до наступної стадії. У чвертьфіналі хлопці Андрія Шевченка зустрінуться з Англією.
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- Напередодні британці здолали збірну Німеччини 2:0.
- Англія залишається єдиною командою на континентальній першості, яка ще не пропускала.
- На груповому етапі підопічні Гарета Саутгейта перемогли Хорватію (1:0), розійшлися миром з Шотландією (0:0) та знову мінімально здолали Чехію (1:0).
- Три з чотирьох голів англійців на Євро-2020 забив одноклубник Олександра Зінченка по Манчестер Сіті, Рахім Стерлінг.
Переможець пари Англія – Україна зіграє у півфіналі з тріумфатором протистояння Чехія – Данія.