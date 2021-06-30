Україна у чвертьфіналі Євро-2020: відомий суперник, дата та місце проведення матчу

Україна вперше у своїй історії пробилася в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Найбільшим досягненням "синьо-жовтих" на великих турнірах був чвертьфінал чемпіонату світу у 2006-му.

Після блискавичної перемоги над Швецією в 1/8 фіналу українці вийшли до наступної стадії. У чвертьфіналі хлопці Андрія Шевченка зустрінуться з Англією.

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Напередодні британці здолали збірну Німеччини 2:0.

Англія залишається єдиною командою на континентальній першості, яка ще не пропускала.

На груповому етапі підопічні Гарета Саутгейта перемогли Хорватію (1:0), розійшлися миром з Шотландією (0:0) та знову мінімально здолали Чехію (1:0).

Три з чотирьох голів англійців на Євро-2020 забив одноклубник Олександра Зінченка по Манчестер Сіті, Рахім Стерлінг.

Історичний для України чвертьфінал відбудеться у суботу, 3 липня, о 22:00 за Києвом. Місце проведення двобою – Рим, стадіон "Олімпіко".

Переможець пари Англія – Україна зіграє у півфіналі з тріумфатором протистояння Чехія – Данія.