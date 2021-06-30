После блестящей победы над Швецией в 1/8 финала украинцы вышли в следующую стадию. В четвертьфинале ребята Андрея Шевченко встретятся с Англией.
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- Накануне британцы победили сборную Германии 2:0.
- Англия остается единственной командой на континентальном первенстве, которая еще не пропускала.
- На групповом этапе подопечные Гарета Саутгейта победили Хорватию (1:0), разошлись миром с Шотландией (0:0) и снова минимально одолели Чехию (1:0).
- Три из четырех голов англичан на Евро-2020 забил одноклубник Александра Зинченко по Манчестер Сити, Рахим Стерлинг.
Победитель пары Англия – Украина сыграет в полуфинале с триумфатором противостояния Чехия – Дания.