После блестящей победы над Швецией в 1/8 финала украинцы вышли в следующую стадию. В четвертьфинале ребята Андрея Шевченко встретятся с Англией.

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  • Накануне британцы победили сборную Германии 2:0.
  • Англия остается единственной командой на континентальном первенстве, которая еще не пропускала.
  • На групповом этапе подопечные Гарета Саутгейта победили Хорватию (1:0), разошлись миром с Шотландией (0:0) и снова минимально одолели Чехию (1:0).
  • Три из четырех голов англичан на Евро-2020 забил одноклубник Александра Зинченко по Манчестер Сити, Рахим Стерлинг.

Победитель пары Англия – Украина сыграет в полуфинале с триумфатором противостояния Чехия – Дания.