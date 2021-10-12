Вже незабаром Україне прийме Боснію та Герцеговину на "Арені Львів". Можливо, головний тренер нашої команди Олександр Петраков не зможе задіяти у грі всіх виконавців.

Олександр Петраков вражений підтримкою вболівальників у Львові. На вулиці фахівцеві бажали успіху та перемоги у матчі з боснійцями.

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Разом з тим "жовто-сині" можуть мати серйозні кадрові втрати. Причина – застуда декількох гравців.

Не можу сказати про Соболя. Соболь, Корнієнко, Коля Матвієнко, Сидорчук теж, у Тимчика були проблеми цілий день – нежить, голова боліла. Побачимо, зараз не можу нічого сказати,

– розповів Петраков.

Зазначимо, що результат матчу проти Боснії має ключове значення у боротьбі за путівки на Мундіаль у Катарі. В України наразів 8 очок, ми перебуваємо на 2 місці у групі. Боснія має 6 очок, але в них ще гра у запасі.

Матч Україна – Боснія та Герцеговина розпочнеться сьогодні о 21:45.