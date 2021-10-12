Вже о 21:45 на "Арені Львів" розпочнеться матч між збірними України та Боснії і Герцеговини. Тренери команд визначилися зі стартовими складами на гру.

Олександр Петраков визначився зі стартовою 11-ю на матч проти боснійців.

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Стартовий склад збірної України

Андрій Пятов (к), Едуард Соболь, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Тарас Степаненко, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук.

Запасні: Георгій Бущан, Олександр Сирота, Сергій Сидорчук, Віктор Корнієнко, Олександр Зубков, Ігор Харатін, Артем Шабанов, Сергій Булеца, Артем Довбик, Данило Сікан, Олександр Караваєв, Дмитро Різник.

Стартовий склад збірної Боснії та Герцеговини

Шехіч, Ахмедходжич, Хаджікадуніч, Колашинац, Чівіч, Хаджіахметовіч, Гояк, Стевановіч, Наліч, Превляк, Джеко.

Зараз у групі D лідирує Франція. Україна має в активі 8 очок та перебуває на 2 місці у таблиці. Фінляндія завдяки перемозі над Казахстаном набрала 8 очок та займає 3 сходинку. У боснійців 6 очок та гра у запасі.