Вже завтра, 12 жовтня, збірна України прийме Боснію та Герцеговину у рамках групового етапу відбору на ЧС-2022. Суперник налаштований поїхати зі Львова із заліковими балами.

Перед матчем з Україною боснійці на виїзді обіграли Казахстан. Дубль на свій рахунок записав нападник Смаїл Превляк.

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Форвард сподівається, що у Львові його команді вдасться повторити подвиг та здолати прямого конкурента в боротьбі за путівки на Мундіаль.

З казахами ми домінували протягом 90 хвилин і контролювали гру. У нас було більше шансів, тому ми виграли заслужено. Я щасливий, що забив два голи, але, перш за все, радію, що ми виграли. Якщо ми повторимо цей виступ, то зможемо добре зіграти і проти України,

– сказав Превляк.

Нагадаємо, Україна має в активі 8 очок та перебуває на 2 місці у таблиці. Боснійці мають 6 очок та гру в запасі.