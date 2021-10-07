Незабаром збірна України на "Арені Львів" прийме Боснію та Герцеговину у рамках кваліфікацїі на ЧС-2022. Для того, щоб потрапити на стадіон, самого лише квитка недостатньо.

Потрапити на трибуни "Арени Львів" зможуть лише ті глядачі, котрі мають COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні Львівської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що ПЛР-тестування потрібно пройти не більше ніж за 72 години до матчу. Також на стадіон можуть допустити за наявності результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який також потрібно провести не більше ніж за 72 години до гри.

Також при вході перевірятимуть документи та робити температурний скрінінг.