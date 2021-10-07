На думку Мирона Маркевича, рішення УЄФА щодо Криму – цілком правильне та обгрунтоване. Він переконаний, що міжнародна спільнота ніколи не визнає анексію української території.
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Росія чомусь вважає, що Крим – її територія, але міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору. УЄФА, на щастя, продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Крим – це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своєму статуту, і статуту ООН,
– сказав Мирон Маркевич.
Нагадаємо, Євро-2024 відбудеться у Німеччині. УЄФА вже представив логотип та гасло майбутнього турніру.