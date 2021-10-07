Попасть на трибуны "Арены Львов" смогут только те зрители, которые имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Такое решение было принято на внеочередном заседании Львовского комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что ПЦР-тестирование нужно пройти не более чем за 72 часа до матча. Также на стадион могут допустить при наличии результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который также нужно провести не более чем за 72 часа до игры.

Также при входе проверять документы и делать температурный скрининг.