Завтра збірна України проведе товариський матч проти Болгарії. Попри статус матчу команда готується на максимум, адже попереду "гра року" проти Боснії.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями на матч проти Болгарії. Він розраховує на всіх своїх виконавців, адже проблем зі здоров'ям ні в кого немає – Качараба гратиме в масці ще 3 – 4 місяці за наказом медиків.

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Також Петраков привітав Шевченка із призначенням у Дженоа та побажав йому успіхів на новій посаді.

Він запевнив, що проти Болгарії збірна України гратиме на повну, адже цей матч є генеральною репетицією перед поєдинком з Боснією, в якому вирішиться, хто саме продовжить боротьбу за путівки на чемпіонат світу в Катарі.

Дуже хочемо, щоб одесити прийшли та підтримали нас. У Львові була така підтримка – як команди, так і мене особисто, я такого ніколи не відчував. Ще раз дуже дякую. Дуже хочеться, щоб і тут прийшли вболівальники та підтримали збірну перед важливою грою з Боснією,

– додав Петраков.

Матч Україна – Болгарія відбудеться завтра, 11 листопада. Стартовий свисток на стадіоні "Чорноморець" пролунає о 19:30.