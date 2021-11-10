Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями на матч проти Болгарії. Він розраховує на всіх своїх виконавців, адже проблем зі здоров'ям ні в кого немає – Качараба гратиме в масці ще 3 – 4 місяці за наказом медиків.

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Також Петраков привітав Шевченка із призначенням у Дженоа та побажав йому успіхів на новій посаді.

Він запевнив, що проти Болгарії збірна України гратиме на повну, адже цей матч є генеральною репетицією перед поєдинком з Боснією, в якому вирішиться, хто саме продовжить боротьбу за путівки на чемпіонат світу в Катарі.

Дуже хочемо, щоб одесити прийшли та підтримали нас. У Львові була така підтримка – як команди, так і мене особисто, я такого ніколи не відчував. Ще раз дуже дякую. Дуже хочеться, щоб і тут прийшли вболівальники та підтримали збірну перед важливою грою з Боснією,

– додав Петраков.

Матч Україна – Болгарія відбудеться завтра, 11 листопада. Стартовий свисток на стадіоні "Чорноморець" пролунає о 19:30.