Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями матча Болгарии. Он рассчитывает на всех своих исполнителей, ведь проблем со здоровьем ни у кого нет – Качараба будет играть в маске еще 3 – 4 месяца по приказу медиков.

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Также Петраков поздравил Шевченко с назначением в Дженоа и пожелал ему успехов в новой должности.

Он заверил, что против Болгарии сборная Украины будет играть на полную, ведь этот матч является генеральной репетицией перед поединком с Боснией, в котором решится, кто именно продолжит борьбу за путевки на чемпионат мира в Катаре.

Очень хотим, чтобы одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была такая поддержка – как команды, так и меня лично, я никогда такого не чувствовал. Еще раз очень спасибо. Очень хочется, чтобы и здесь пришли болельщики и поддержали сборную перед важной игрой с Боснией.

– добавил Петраков.

Матч Украина – Болгария пройдет завтра, 11 ноября. Стартовый свисток на стадионе "Черноморец" прозвучит в 19.30.