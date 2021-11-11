11 листопада збірні України та Болгарії проведуть товариський поєдинок. Зустріч відбудеться на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Представники України та Болгарії провели передматчеву нараду. Зокрема, домовилися й про ігрову форму, в якій команди проведуть товариський поєдинок.

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Збірна України зіграє у синій формі, голкіпер захищатиме ворота у зеленому екіпіруванні. Болгарія гратиме у білій формі, воротар гостей оберігатиме свої володіння у жовтому комплекті.

Стартовий свисток товариського матчу Україна – Болгарія пролунає о 19:30. Транслюватиме гру лише телеканал "Футбол 1".



Форми збірних України та Болгарії / Фото УАФ