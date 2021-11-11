Новий тренер Дженоа спостерігає за своїми колишніми підопічними та завжди дивиться матчі збірної України. Важливий поєдинок проти Боснії не стане виключенням – фахівець триматиме кулаки за "жовто-синіх".

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Я буду вболівати, всім фанатам теж великий привіт. Знаю, що багато хто буде підтримувати мене. Я всіх обіймаю, бажаю успіхів, буду дивитися і вболівати,

– запевнив Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко покинув пост головного тренера збірної України 1 серпня, після чого перебував у творчій відпустці. Про призначення українця на тренерський місток Дженоа оголосила у неділю, 7 листопада.

Сьогодні "жовто-сині" зіграють товариський матч проти Болгарії, гра розпочнеться о 19:30 на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Матч проти Боснії відбудеться 16 жовтня. Для гарантованого виходу в плей-офф боротьби за путівки на Мундіаль підопічним Олександра Петракова потрібно перемагати суперника.