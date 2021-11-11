Представители Украины и Болгарии провели предматчевое совещание. В частности, они договорились и об игровой форме, в которой команды проведут товарищеский поединок.

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Сборная Украины сыграет в синей форме, голкипер будет защищать ворота в зеленой экипировке. Болгария будет играть в белой форме, вратарь гостей будет оберегать свои владения в желтом комплекте.

Стартовый свисток товарищеского матча Украина – Болгария прозвучит в 19.30. Транслировать игру будет только телеканал "Футбол 1".



Формы сборных Украины и Болгарии / Фото УАФ